Jandarmadan İvrindi ve Manyas’ta uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’in Manyas ve İvrindi ilçelerinde jandarma ekiplerinin ayrı ayrı yaptıkları 2 operasyonda ev ve araçlarında yapılan aramalarda uyuşturucu bulunan 10 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Manyas ilçesinde örgütlü olarak uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 7 şüphelinin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda, 220 gram metamfetamin, 25 gram kubar esrar, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet av tüfeği, 7 adet cep telefonu ve suçtan elde edilen gelir 2 bin 500 TL ele geçirildi. Olayla ilgili 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İvrindi ilçesinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen 3 şüphelinin bulunduğu araçta yapılan aramada, bin 22 adet sentetik uyuşturucu hap ve 2 adet tablet kesiminde kullanılan özel tasarım bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.