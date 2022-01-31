banner4556

Jandarma’dan uyuşturucu satıcılarına geçit yok

banner4336

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Karesi İlçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen kişilere operasyon düzenledi.

Jandarma’dan uyuşturucu satıcılarına geçit yok
banner4581

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Karesi İlçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen kişilere operasyon düzenledi.

banner4575

12 farklı adreste 10 şüpheliye eş zamanlı yapılan operasyonda 115 gram metamfetamin, 40 gram kubar esrar, 18 gram kenevir tohumu, 55 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. İkametlerde yapılan aramalarda ayrıca 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 112 adet fişek, 2 adet şarjör ve 1 adet de hassas terazi bulundu. Yapılan aramalar neticesinde 9 şüpheli yakalanırken, 1 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmaların aralıksız olarak devam edeceğini de duyurdu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Şişli’de 12’nci kattan aşağı atılan esnafın...
Şişli’de 12’nci kattan aşağı atılan esnafın...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4586

banner4578

banner4349