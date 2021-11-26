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Kadınlar mor maskeleri ile meydana indiler

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Balıkesir’in Bandırma İlçesinde 25 Kasım Kadına şiddete karşı Uluslararası Dayanışma gününde Bandırmalı Kadınlar mor renkli maske takarak meydana indiler.

Kadınlar mor maskeleri ile meydana indiler
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Balıkesir’in Bandırma İlçesinde 25 Kasım Kadına şiddete karşı Uluslararası Dayanışma gününde Bandırmalı Kadınlar mor renkli maske takarak meydana indiler.

25 Kasım Kadına şiddete karşı Uluslararası Dayanışma gününde yurt genelinde olduğu gibi Bandırma’da da çeşitli etkinlikler düzenlenerek kadına yönelik şiddet protesto edildi. Bandırma Sevgi yolunda başlayıp Cumhuriyet Meydanında sona eren yürüyüşte Bandırmalı kadınlar mor renkli maske takarak farkındalık oluşturdular. Cumhuriyet Meydanına toplanan kadın dernekleri basın açıklaması yaparak kadına yönelik şiddeti protesto ettiler.

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