banner4556

Kadınlara KADES anlatıldı

banner4336

Balıkesir’in Bandırma İlçesinde 25 Kasım Kadına şiddete karşı Uluslararası Dayanışma gününde Bandırma Belediyesi ve Kent Konseyi ortaklaşa " Güç Kimde" konulu bir söyleşi düzenlendi.

Kadınlara KADES anlatıldı
banner3909
banner4558

Balıkesir’in Bandırma İlçesinde 25 Kasım Kadına şiddete karşı Uluslararası Dayanışma gününde Bandırma Belediyesi ve Kent Konseyi ortaklaşa " Güç Kimde" konulu bir söyleşi düzenlendi.

Belediye Barış Manço Kültür Merkezinde gerçekleştirilen söyleşiye konuşmacı olarak psikolog Alev Akbaba, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Okan Gökçe ve Arabulucu Avkukat Belediye Meclis Üyesi Merve Polat katıldı. Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Dilek Karaarslan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide kadına şiddet ele alınırken, KADES uygulaması hakkında kadınlara geniş bilgi verildi. Söyleşi sonunda konuşmacılara çeşitli hediyeler verildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Başkan Özlü emektar kadınlarla buluştu
Başkan Özlü emektar kadınlarla buluştu
  1. KOCAELİ

banner4390

banner4349

banner3841