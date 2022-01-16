Kahveciler değişim istemedi

Balıkesir Kahveciler Gazinocular ve Benzerleri Esnaf Odası’nın genel kurulunda Başkan Bülent Bilir ile Mustafa Köse yarıştı. 353 oy alan Bülent Bilir yeniden başkanlığa seçilirken Mustafa Köse 109 oy aldı.

Kahveciler Gazinocular ve Benzerleri Esnaf Odası’nın genel kurulu Vizyon Düğün salonunda yapıldı. Lokantacılar Odası Başkanı Hasan Yıldız’ın Divan Başkanlığını yaptığı genel kurulda Başkan Bülent Bilir ile Mustafa Köse yarıştı. Başkan Bülent Bilir 353 oy alarak yeniden göreve seçilirken rakibi Mustafa Köse 109 oyda kaldı, 8 oyda geçersiz sayıldı.

Bülent Bilir başkanlığındaki Kahveciler Gazinocular ve Benzerleri Esnaf Odası’nın yeni, yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: İsmet Tekin, Melih Abdülselamoğlu, Mehmet Yılmaz Bayer, İbrahim Elçi, Yunus Koç, Nafiz Kaçar, İsmail Hakkı Avcı ve Murat Can.