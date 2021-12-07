banner4556

Kanser olan genç öğrenci için Erdek yardıma koştu

banner4336

Erdek’te kemik kanseri tedavisi gören öğrenci için vatandaşlar seferber oldu. Düzenlenen kampanyada öğrenciye destek için 7 bin lira toplandı.

Kanser olan genç öğrenci için Erdek yardıma koştu
banner3909
banner4558

Erdek’te kemik kanseri tedavisi gören öğrenci için vatandaşlar seferber oldu. Düzenlenen kampanyada öğrenciye destek için 7 bin lira toplandı.

Karşıyaka Mahallesi’ndeki Karşıyaka Anadolu Lisesi öğrencisi için düzenlenen yardım kampanyasında yapılan satışlarda 7 bin lira toplandı. Kemik kanseri tedavisi gören 16 yaşındaki Recep Tunç için vatandaşlar ve sivil toplum örgütlerinin başlattığı kampanyaya vatandaşlar ilgi göstererek, hastalığı yüzünden iki yıldır okuluna ara vermek zorunda kalan öğrenciye destek oldular. Yardım kampanyasına Erdek Belediye Başkanı Ekrem Karışık ve siyasiler de destek verdi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Akıma kapılan işçiyi toprağa gömdüler
Akıma kapılan işçiyi toprağa gömdüler
  1. ASAYİŞ

banner4389

banner4349

banner3841