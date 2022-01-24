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Kapıdağ beyaza büründü

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Erdek’in Kapıdağ yarımadası beyaza büründü.

Kapıdağ beyaza büründü
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Erdek’in Kapıdağ yarımadası beyaza büründü.

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Özellikle Malya mevkiinde etkili olan kar yağışıyla ağaçlar beyaza bürünürken, kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Kar ve soğuk hava ilçe merkezinde hissedilirken, kar yağışının çarşamba gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Erdek Belediyesi ekipleri kırsal mahallelerde yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyo. Diğer yandan yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belediye ekipleri, mama desteğinde bulunuyor. Bazı vatandaşların beyaza bürünen Kapıdağ’ı görmeye geldikleri bildirildi. Kapıdağı’nın yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar aralıklarla yağmaya devam ediyor.

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