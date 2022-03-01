Karesi Belediyesi iklim değişikliği ile mücadele edecek

TR22 Düzey 2 Bölgesi olan Güney Marmara Bölgesinde en fazla AB projesi yürüten belediye olan Karesi Belediyesi, an itibariyle 5 adet Avrupa Birliği projesi yürütüyor. Sıfır atık, organik tarım, sürdürülebilir sehirler, akıllı şehirler ve gençlik projelerini hayata geçirdi.

Karesi Belediyesi Avrupa Birliği (AB) projelerini bir bir hayata geçiriyor. Bu kapsamda Karesi Belediyesi, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Merkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU) tarafından 10 Aralık’ta yayınlanan “Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme-II: Yeşil Bir Gelecek için Eşleştirme Hibe Programı Teklif Çağrısı”na başvurusunu tamamladı.

Toplam bütçesi 2,5 milyon Avro olan hibe programı kapsamında, Türkiye ve AB yerel yönetimleri arasında kardeş şehir ilişkilerini ve yerel yönetimlerin AB bütünleşme sürecindeki rollerini “iklim değişikliği” ve “çevre” alanlarında çalışmalar yapılması suretiyle güçlendirmeyi amaçlayan projelere öncelik verilecek. Türkiye’den belediyeler, il özel idareleri ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları ile AB üyesi ülkelerden yerel yönetimlerin iş birliği içerisinde geliştirebilecekleri projelere, en az 60 bin avro, en fazla 100 bin avro hibe desteği sağlanacak.

İklim değişikliği ele alınacak

Karesi Belediyesi olarak yeni projeleri hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını söyleyen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan “Karesi Belediyesi olarak İspanyanın Valencia bölgesindeki ayuntamiento rafelguaraf belediyesi ile iklim değişikliğine yönelik proje faaliyetleri gerçekleştireceğiz. Proje kapsamında ilçemiz sınırları içersinde yaşayan vatandaşlarımız, öğrencilerimize iklim değişikliği konusunda kapsamlı bir şekilde çevre ve iklim değişikliği konularında kampanya ve farkındalık eğitimleri planlıyoruz. Projemizin süresi 12 ay ve bütçesi 96.748.76 Euro olarak planladık. Bildiğiniz gibi iklim değişikliği konusu hayatımızın başlıca gündemlerinden birini teşkil etmektedir” dedi.

ORKAN: “üzerimize düşen görevi yapacağız”

İklim değişikliğinin insani yaşamındaki pek çok alanı etkilediğini belirten Başkan Orkan sözlerini şöyle sürdürdü:

“İklim değişikliği, sosyal ve ekonomik sektörler ile canlı yaşamı ile doğrudan ilişkili su kaynakları, doğal afet, biyolojik çeşitlilik, ekosistem hizmetleri ve halk sağlığı gibi alanları etkilemektedir. Kuraklık, seller, şiddetli kasırgalar gibi aşırı hava olaylarının sıklığı ve etkisinde artış, okyanus ve deniz suyu seviyelerinde yükselme, okyanusların asit oranlarında artış, buzulların erimesi gibi etkenler sonucunda bitkiler, hayvanlar ve ekosistemlerin yanı sıra insan toplulukları da ciddi risk altına girmektedir. İklim değişikliğinin etkileriyle mücadele etmek, fayda sağlamak ve etkileri yönetebilmek için stratejilerin güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve uygulanması gerekmektedir. Biz de Karesi Belediyesi olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz.”