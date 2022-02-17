Karesi’de çocuklar sporla buluşuyor

Balıkesir’in Karesi ilçesinde ’Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ Projesi kapsamında yüzlerce çocuğa yüzme kursu verilmeye devam ediyor. Çocuklar ayrıca proje kapsamında çeşitli branşlarda da eğitim alıyor.

Balıkesir’in Karesi ilçesinde ’Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ Projesi kapsamında yüzlerce çocuğa yüzme kursu veriliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde 81 ilde başlatılan ’Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ Proje Karesi’de Eğitimde Spor Projesi protokolü kapsamında Karesi Kaymakamlığı koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Karesi Belediyesi, Karesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında devam ediyor.

Proje kapsamında engelli öğrencilerde unutmayarak en özel öğrencilere yüzme eğitimi veriliyor. Eğitim öğretim yılının 1.döneminde 7 pilot okuldan 260 öğrenci eğitim aldı. Yarıyıl tatili sonrası öğrencilerin heyecanla beklediği proje kaldığı yerden belirlenen yeni 7 okuldan yaklaşık 300 öğrencinin katılımı ile uzman antrenörler eşliğinde Alparslan Türkeş Spor Kompleksi Karesi Yüzme Havuzunda başladı.

Karesi’de her mevsim yüzme eğitimi

Sakarya, Toygar, Sefaköy, Üçpınar, Paşaalanı mahallelerinden katılımın yoğun olduğu Karesi Millet Bahçesi’nde kurulan portatif havuzda yaz boyunca binlerce çocuk antrenörler gözetiminde eğitim alarak Yüzme öğrendiler. Karesi ilçesinde kurumların dayanışması ile çocuklar sadece yaz döneminde değil yılın her döneminde Yüzme eğitimi alması sağlanıyor.

Karesi’de eğitimde spor projesi

2021-2022 eğtiim-öğretim yılında başlatılan Proje ile Karesi’de bulunan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören kız-erkek öğrencilere (engelli öğrenciler dahil) yönelik; sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak spor yapma kültürünün yerleştirilmesi, spor hizmetlerinin kalitesi ve çeşitliliğin arttırılarak sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılması ve zararlı alışkanlıklardan korumak amaçlanıyor.

Proje ile spor yapmaya imkanı bulamayan, evine uzak spor tesislerine gidemeyen, imkanı olmayan çocukları kendi okullarında sporla buluşturmak hedefleniyor. Çocuklar ve gençler eğitimin yanında okul dersleri dışında kendi okulunda veya yakın okul spor alanında, salonunda spor yapma imkanı buluyorlar. Çocuklara uzman antrenörler eşliğinde çeşitli branşlarda spor yapma imkanı sunularak, okullara spor malzemesi desteği veriliyor.