Karesi’de haşereyle mücadele kesintisiz sürüyor

Karesi Belediyesi, haşere ve çamkese böceği ile hızlı ve etkin bir şekilde mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Planlanan çalışmalar dışında 444 99 10 numaralı iletişim merkezine ilaçlama konusunda gelen talepler de 7/24 esasıyla çalışan ekiplere iletilerek hızla çözümü sağlanıyor. Yapılan çalışmalar ile haşere şikayetlerinde gelen çağrılarda yüzde 50 oranında azaldı.

Karesi Belediyesi ilçede haşere ile mücadele çalışmalarına hızla devam ediyor. Karesi’nin merkez ve kırsal mahallelerinde çalışmalarını sürdüren ekipler; rögar ve telekom kapakları, bataklıklar, doğal çukurlarda biriken yağmur suları, sulama kanalları, su kuyuları, inşaat temeli çukurlarında biriken sular, su varilleri, bodrumlarda oluşan su birikintileri, eski otomobil lastikleri, fosseptikler, menfezler, kanallar, durgun su birikintileri, dere yatakları, metruk alanlar ve çöp konteynerleri gibi kaynaklarda ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Ekipler ayrıca ağaca zarar veren ve insanlarda alerjik reaksiyonlara sebep olabilen çamkese böceği ilaçlama çalışmalarını da sürdürüyor.

70 mahallede yapılan çalışmalarda insan sağlığına zarar vermeyen biyolojik ilaçları kullanan donanımlı ekipler bilimsel programlar ve vatandaşların talepleri doğrultusunda da çalışmalarını sürdürüyor. Karesi Belediyesi’nin çağrı merkezine vatandaşlar ilaçlama konusundaki talep ve şikâyetlerini de cevap vererek hızlı hizmet sunuyor. Yapılan özverili çalışmalar ile vatandaşlardan gelen haşere çağrılarında da yüzde 50 oranında azalma görüldü.

Başkan Orkan: "Ekiplerimiz özveriyle çalışıyor"

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, belediye olarak ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirtti. Başkan Orkan "Hemşehrilerimizin sağlığı, huzurlu ve rahatı için bir plan ve program halinde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. İletişim merkezimize gelen talepler de hızlıca ekiplerimize yönlendiriliyor. Ekiplerimiz zaten 7/24 sahada, planlanan çalışmalarımız dışında İletişim Merkezi’mize de bir talep geldiyse hızlıca o noktaya da müdahale ediyoruz. Ben gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdüren tüm arkadaşlarımıza ve bize katkı sunan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.