Karesi’nin anne adayları mezun oldu

Karesi Belediyesi, Karesi İlçe Sağlık Müdürlüğü, Balıkesir Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu işbirliği ile düzenlenen “Doğuma Hazırlık Kursu” eğitimleri sona erdi. Online düzenlenen eğitimleri bitiren anne adayları için düzenlenen törende konuşan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “Kurslarımızdan mezun olan anne adayları, doğuma farkında olarak hazırlanıyor ve çocuklarını bilinçli bir şekilde büyütüyor” dedi.

Karesi Belediyesi, Karesi İlçe Sağlık Müdürlüğü, Balıkesir Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu işbirliği ile düzenlenen ve 5 hafta süren “Doğuma Hazırlık Kursu” eğitimleri sona erdi. Pandemi nedeniyle online olarak düzenlenen eğitimler öncesi katılımcılara eğitimlerde kullanılması için Karesi Belediyesi tarafından plates matı, plates topu ve plates bandı hediye edildi. Eğitimlerini tamamlayan anne adayları için Alparslan Türkeş Spor Kompleksi’nde bitirme töreni gerçekleştirildi. Online düzenlenen eğitimler zoom üzerinden verilirken, anne adayları canlı düzenlenen kurslarda uzmanlara merak ettikleri soruları da sordular.

Annelere eğitimleri Balıkesir Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’ndan emekli öğretim görevlisi Elif Erkanlı, Karesi İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden Ebe Güldenur Kayabaşı ve Karesi Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden Ebe-Hemşire Hediye Kalıpçıoğlu tarafından verildi.

Başkan Orkan’dan teşekkür

Alparslan Türkeş Spor Kompleksi’nde düzenlenen bitirme törenine Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’da katıldı. Eğitimlerini tamamlayan anne adaylarını tebrik eden Başkan Orkan, “Karesi’de anne adaylarımız doğuma bilinçli bir şekilde hazırlanıyor. Balıkesir Üniversitesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz Doğuma Hazırlık Kursu’nun sertifika törenini gerçekleştirdik. Kurslarımızdan mezun olan anne adayları, doğuma farkında olarak hazırlanıyor ve çocuklarını bilinçli bir şekilde büyütüyor” dedi.

Konuşmaların ardından eğitimlerini tamamlayan anne adaylarını tek tek tebrik eden Başkan Orkan, anne adaylarına doğum sonrası için gerekli malzemeler olan hastane çıkışı seti, bebek battaniyesi be ateş ölçerden oluşan bir paket hediye etti. Eğitimcilere ise teşekkür plaketi verildi.