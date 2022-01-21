Karneler Hasan Avcı’dan

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda yarıyıl tatiline giren öğrencilere karnelerini dağıttı.

Geçtiğimiz günlerde Altıeylül Belediyesi’nin destekleriyle açılan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Ahşap Beceri Atölyesi’nin açılışını gerçekleştiren Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, bu sefer de yarıyıl tatiline giren öğrencileri karne töreninde yalnız bırakmadı. Altıeylül İlçe Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Keren elinden karnelerini alan çocuklar Altıeylül Belediyesi’nin hediye ettiği kitaplar ile de büyük sevinç yaşadılar.

Yarıyıl tatiline giren çocuklara sürpriz yaparak karnelerini ve kitap hediyelerini verdikten sonra Altıeylül Belediyesi’nin düzenleyeceği çocuk tiyatro şenliği ile sinema günlerine çocukları davet eden Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “Bugün Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda yarıyıl tatiline giren öğrencilerimizin karne heyecanına ortak olduk. Karşımızda gözleri ışıl ışıl parlayan çocuklarımızı görmekten dolayı çok mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. Bu yarıyılda daha önce de duyurduğumuz gibi çocuklarımıza yönelik tiyatro etkinlikleri ile sinema günleri düzenliyoruz. Düzenleyeceğimiz etkinliklerde tüm çocuklarımızı aramızda görmekten dolayı memnun olacağız. Gecesini gündüzüne katarak geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitimleri için emek veren tüm öğretmenlerimize de teşekkür etmeyi bir borç biliriz. Şimdiden tüm öğrencilerimizin güzel bir yarıyıl tatili geçirmesini diliyoruz” dedi.