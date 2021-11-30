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Kayıp genç astsubayın cesedi denizden çıktı

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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde iki gün önce kaybolan genç uzman çavuşun cesedi denizden çıktı.

Kayıp genç astsubayın cesedi denizden çıktı
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde iki gün önce kaybolan genç uzman çavuşun cesedi denizden çıktı.

Bandırma’da arkadaşları tarafından sosyal medyada kayıp ilanı verilen genç Astsubay Nuri U.’dan (23) iki gündür haber alınamadı. Bugün saat 15.00 sularında kırmızı menderekte balık tutmaya giden balıkçılar tarafından bir ceset görüldü. Balık tutan vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ekipleri ile sahil güvenlik ekipleri geldi. Daha sonra denizdeki erkek cesedi dalgıçlar tarafından sahil güvenlik botuna çıkarıldı. Yapılan incelemede cesedin Bandırma’da iki gündür arkadaşları tarafından kayıp ilanı ile aranan Nuri U.’ya ait olduğu tespit edildi. Olay yerine gelen gencin arkadaşları cesedi görünce sinir krizi geçirdiler. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülen Nuri U.’nun cenazesinin kesin ölüm sebebinin araştırılması için Adli Tıp Kurumuna gönderileceği ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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