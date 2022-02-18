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Kaymakam Atasoy, öğrencilerle birlikte basketbol oynadı

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Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Erdek Anadolu Lisesi bahçesinde öğrenciler ile birlikte basketbol oynadı.

Kaymakam Atasoy, öğrencilerle birlikte basketbol oynadı
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Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Erdek Anadolu Lisesi bahçesinde öğrenciler ile birlikte basketbol oynadı.

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Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz ile birlikte Erdek Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Ziyarette, okul bahçesinde basketbol oynayan öğrencilerle karşılaşan Kaymakam Atasoy, öğrencilere eşlik ederek potaya basket atışı yaptı. Basket atışının ardından öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Atasoy, gençler ile basketbol oynamanın çok keyifli olduğunu söyledi.

Her gencin en az bir spor dalı ile uğraşması gerektiğine dikkat çeken Kaymakam Atasoy, “Bizler de o imkanı gençlerimize sunabilmek adına her zaman yanlarında olmamız gerekiyor, gençlerimizin yanındayım.” diye konuştu.

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