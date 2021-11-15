Kaymakam Atasoy’dan aşı uyarısı

Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy, Erdek’teki Covid-19 aşılama oranının yüksek olduğunu belirterek, “Ancak bu durum vatandaşlarımızda rehavet yaratmamalıdır. Covid-19 önlemlerine eksiksiz uymalıyız” dedi.

Kaymakam Atasoy’dan aşı uyarısı
banner3909
banner4336

Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy, Erdek’teki Covid-19 aşılama oranının yüksek olduğunu belirterek, “Ancak bu durum vatandaşlarımızda rehavet yaratmamalıdır. Covid-19 önlemlerine eksiksiz uymalıyız” dedi.

Tüm vatandaşları aşılarını eksiksiz yaptırmaya çağıran Atasoy, şunları söyledi:

“Özellikle şu gerçeğin altını çizmek istiyorum. Covid-19 aşısı çok gereklidir. Bu aşıyı olanlar da hastalığa yakalanabiliyor ama hastalığı çok hafif şekilde, evlerinde atlatıyorlar. Aşı olup da hastanede tedavi gören hemen hemen yok. Erdekli vatandaşlarımıza bu gerçeği bir kez daha hatırlatıyorum. Bu zorlu dönemi aşıyla ve birlikte el ele vererek atlatacağız.”

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Engelli çocuklar müzik gurubu büyüklerine örnek...
Engelli çocuklar müzik gurubu büyüklerine örnek...
  1. BALIKESİR

banner4391

banner4349

banner3841