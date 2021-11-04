Kaymakam Atasoy’dan “Kızılay Haftası” ziyareti

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Kızılay Haftası dolayısıyla Kızılay Erdek Şubesi’ni ziyaret etti.

Kızılay’ın faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgiler veren Kırgöz, Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy’u her zaman Kızılay’ın yanında görmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Kızılay’ın gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki hizmetleriyle önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten Kaymakam Atasoy, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kızılay Erdek Şubesi Başkanı Kırgöz miniklerle buluştu. Kızılay Erdek Şubesi Başkanı Mustafa Kırgöz, Kızılay Haftası kutlamaları kapsamında Erdek Merkez Piri Reis Camisi’nde 4/5 yaş Kur’an Kursu’nu ziyaret etti.

Erdek Müftüsü Mehmet Tüfekçioğlu ve Piri Reis Camisi İmam Hatibi Mehmet Aydın’ın da hazır bulunduğu ziyarette, Kızılay Erdek Şubesi Başkanı Mustafa Kırgöz, Piri Reis Camisi’nde devam eden Kur’an Kursu’nda buluştuğu miniklere Kızılay’ı anlatıp kek ve meyve suyu ikramında bulundu.