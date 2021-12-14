Kaymakam, Balıkesir birincilerini ağırladı

Balıkesir Valiliği tarafından sürdürülen Başarıyı İzleme ve Geliştirme projesi (BİGEP) çerçevesinde yapılan deneme sınavında il birincisi olan BKM Okulu öğrencileri ödüllerini Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş’tan aldı.

BİGEP kapsamında yapılan ve 11 ile 12. sınıf öğrencilerinin katıldığı Balıkesir il geneli deneme sınavında il birincisi olan 12. sınıf öğrencisi Efe Arda Önal ile 11. sınıf öğrencisi Mehmet Sakin il birincisi oldu. Başarılı öğrenciler Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş’ı ziyaret etti. BKM Okulunu temsilen ziyarette bulunan Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi Müdürü Günay Altın, Kaymakam Arslanbaş’a öğrencilerin başarısı hakkında bilgi verdi. Kaymakam Arslanbaş, "Marifet, iltifata tabidir" diyerek öğrencileri tebrik etti. Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü’nün de hazır bulunduğu görüşmede Kaymakam Arslanbaş, öğrencilere ödüllerini verdi.