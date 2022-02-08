Kaymakam Çelik’ten kızıksa ilk ve orta okuluna ziyaret

Manyas Kaymakamı Koray Çelik, ikinci eğitim, öğretim yılının başlaması nedeniyle kırsal Kızıksa Mahallesi İlk ve Orta Okulunu ziyaret etti.

Kaymakam Koray Çelik Kızıksa İlk ve orta Okulunda Okul Müdürleri Erhan İçöz ve Ahmet Duran ile okul ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakam Çelik “Okullarımız da ikinci yarı yılın başlaması nedeniyle Kızıksa Mahallemizde ki okulumuzu ziyaret ettik. Okul yöneticilerimiz ile Başarı İzleme Geliştirme Projesi (BİGEP) başta olmak üzere diğer çalışmalar konusunda bilgi alış verişinde bulunduk. Sınıfları dolaşarak öğrencilerimiz ile sohbet İlçemiz de anasınıflar dahil olmak üzere toplam da 2008 öğrenci öğrenim görüyor. Yine 161 tanesi kadrolu olmak üzere toplam da 214 personelimiz görev yapıyor. Ben tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize ikinci yarı yılın hayırlı olmasını diliyorum.