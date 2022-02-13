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Kaymakam İlyas Memiş, Lise Müdürleri ile toplantı yaptı

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Burhaniye’de, Kaymakam İlyas Memiş, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ikinci döneminin başlaması dolayısıyla lise müdürleri ile toplantı yaptı. Toplantıda, Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi kapsamındaki çalışmalar değerlendirildi.

Kaymakam İlyas Memiş, Lise Müdürleri ile toplantı yaptı
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Burhaniye’de, Kaymakam İlyas Memiş, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ikinci döneminin başlaması dolayısıyla lise müdürleri ile toplantı yaptı. Toplantıda, Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi kapsamındaki çalışmalar değerlendirildi.

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Kaymakamlık Salonunda yapılan toplantıda; Valilik tarafından ilde eğitimdeki başarı ve kaliteyi artırmak için başlatılan, Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) kapsamında yürütülen çalışmalar ve bu kapsamda il genelinde yapılan sınavların değerlendirilmesi ile ilçe genelinde eğitim öğretim hizmetleri ve okulların ihtiyaç ve sorunları görüşüldü. Toplantıya, Kaymakam İlyas Memiş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve lise müdürleri katıldı.

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