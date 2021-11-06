Kaymakam Memiş, okulda öğretmenlerle toplantı yaptı

Burhaniye’ de, Kaymakam İlyas Memiş, BİGEP Projesi kapsamında Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut Ortaokulu’nu ziyaret etti. Okul Müdürü Mehmet Çelik tarafından karşılanan Kaymakam, öğretmenlerle bir toplantı yaptı.

Kaymakam Memiş, okulda öğretmenlerle toplantı yaptı
banner3909
banner4336

Burhaniye’ de, Kaymakam İlyas Memiş, BİGEP Projesi kapsamında Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut Ortaokulu’nu ziyaret etti. Okul Müdürü Mehmet Çelik tarafından karşılanan Kaymakam, öğretmenlerle bir toplantı yaptı.

Sınıfları gezen Kaymakam İlyas Memiş, okul müdüründen okul hakkında bilgi aldı. Daha sonra öğretmenlerle, Valilik tarafından ilde eğitimde başarıyı artırmak için başlatılan Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) değerlendirme toplantısı yaptı. İlçede başarıyı artırmak için elbirliği ile çalışacaklarını anlatan Kaymakam Memiş, okul ziyaretlerinin devam edeceğini anlattı. Kaymakam İlyas Memiş’e okul ziyaretinde Kaymakam Adayı Merve Ayşe Arslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni eşlik etti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Gençler önce sipariş veriyor, sevgililerinden ayrılınca...
Gençler önce sipariş veriyor, sevgililerinden ayrılınca...
  1. KÜLTÜR-SANAT

banner4390

banner4349

banner3841