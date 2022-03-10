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Kaymakam Memiş, şehit ailesini ziyaret etti

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Burhaniye’de, Kaymakam İlyas Memiş, Eşi Gülcan Memiş ile birlikte şehit ailesini ziyaret etti. Kaymakam Memiş ve eşi, 1997 yılında Şırnak Beytüşşebap’ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Er Hakan Ünsal’ın annesi Bedriye Ünsal’ı Bahçelievler Mahallesi’ndeki evlerinde ziyaret etti.

Kaymakam Memiş, şehit ailesini ziyaret etti
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Burhaniye’de, Kaymakam İlyas Memiş, Eşi Gülcan Memiş ile birlikte şehit ailesini ziyaret etti. Kaymakam Memiş ve eşi, 1997 yılında Şırnak Beytüşşebap’ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Er Hakan Ünsal’ın annesi Bedriye Ünsal’ı Bahçelievler Mahallesi’ndeki evlerinde ziyaret etti.

Kaymakam İlyas Memiş, Şehidin annesinin hal hatırını sorarak devletimizin her zaman yanlarında olduğunu ifade etti. Şehidimizin annesi Bedriye Ünsal da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Kaymakam ve eşine teşekkür ettiler.

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