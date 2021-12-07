Kaymakam okul aile birliği toplantısına katıldı

Havran Kaymakamı Enver Özderin İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu ile birlikte Muzaffer Leman Akpınar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okul aile birliği toplantısına katıldı.

Okul aile birliği başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile tanışıp hem okulun fiziksel sorunlarının çözümü hem de öğrencilerin ahlaki, akademik ve mesleki gelişimi hakkında istişareler yapıldı. Okulun nitelikli bir eğitim-öğretim hizmeti vermesi, öğrencilerin donanımlı olarak yetiştirmesi için yapılacak işbirliği değerlendirildi.

Toplantının son bölümüne katılan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Kuru ihtiyaç sahibi öğrencilere imkânlar dâhilinde yardım yapıldığını söyleyerek eğitim öğretime destek verdiklerini ifade etti.