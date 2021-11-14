Kaza yaptı aracını bırakıp kaçtı

Balıkesir’in Bandırma İlçesinde, Erdek-Bandırma karayolunda meydana gelen trafik kazasında araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazaya karışan araç şoförü aracını bırakıp kaçtı.

Kaza yaptı aracını bırakıp kaçtı
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Balıkesir’in Bandırma İlçesinde, Erdek-Bandırma karayolunda meydana gelen trafik kazasında araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazaya karışan araç şoförü aracını bırakıp kaçtı.

Edinilen bilgilere göre Erdek - Bandırma bölünmüş karayolunda Bandırma istikametine U dönüşü yapmak isteyen 34 VN 7899 plakalı araç bu esnada Erdek istikametinden Bandırma istikametine gelen 17 KR 877 plakalı araçla çarpıştı. Kazada ölü veya yaralı olmazken araçlarda büyük hasar meydana geldi. Kaza sonrası 34 VN 7899 plakalı aracın şöförünün aracını bırakıp kaçtığı öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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