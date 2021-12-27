banner4556

Kazdağları’nda kar keyfi yaşadılar

banner4336

Burhaniye ilçesinde, kar özlemi çeken vatandaşlar Kazdağları’na akın etti. Hafta sonunu Kazdağları’nda geçiren yüzlerce vatandaş, kar topu oynadı ve kardan adam yaptı.

Kazdağları’nda kar keyfi yaşadılar

Burhaniye ilçesinde, kar özlemi çeken vatandaşlar Kazdağları’na akın etti. Hafta sonunu Kazdağları’nda geçiren yüzlerce vatandaş, kar topu oynadı ve kardan adam yaptı.

banner4575

Burhaniye’de kar özlemi çeken vatandaşlar, Kazdağları’na akın etti. Hanlar mevkiine giden genç yaşlı yüzlerce insan piknik yaparken kar topu oynadı ve kardan adam yaptı. Burhaniye’ye uzun zamandır kar düşmediğini anlatan inşaat ustası Kemal İşi, Kazdağı’nın eşsiz manzarasının insanları çektiğini söyledi. 4 aile ile birlikte Kazdağları’na gittiklerini anlatan Kemal İşi, “Ören’de oturuyorum. Burhaniye’ye yıllardır kar düşmüyor. Kazdağları’ndaki karı karşıdan seyrediyoruz. Bugün de Kazdağları’na geldik. Burada çocuklar kartopu oynadı ve kardan adam yaptı. Hep birlikte eğlendik. Kazdağları çok güzel. Herkesin görmesini isterim” dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Çanakkale korona virüs artışında yine birinci...
Çanakkale korona virüs artışında yine birinci...
  1. SAĞLIK

banner4558

banner3841

banner4577

banner4349