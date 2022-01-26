Keçe aksesuarları sergisi açıldı

Balıkesir’in Edremit Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde çalışmalarını sürdüren "Keçe Aksesuarları Yapımı" kursunun dönem sonu sergisi Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi’nde açıldı.

Edremit Halk Eğitimi Merkezi’nin 2021-2022 programında yer alan el beceri kurslarından olan "Keçe Aksesuarları Yapımı" kursunda bir dönem boyunca el emeği göz nuru ile hazırlanan ürünler görücüye çıktı. Kursun Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi’nde ki dönem sonu sergisi Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkan Vekili Metin Aktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, Edremit Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Duran’ın katılımı ile açıldı.

Açılışı gerçekleştiren Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, serginin hayırlı olmasını dileyerek emeği geçen usta öğreticileri ve katılan kursiyerleri tebrik etti. Sergi 29 Ocak Cumartesi gününe kadar açık olacak.