Balıkesir Üniversitesi Kepsut Meslek Yüksekokulunda ’Tek Sağlık Günü’ etkinliği düzenlendi.

Kepsut Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ş. Hakan Atalgın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, Kepsut Kaymakamı Bilal Ölmez, İlçe İdare Amirleri, Veteriner Fakültesi Öğretim Üyeleri, Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü çalışanları ve öğrenciler katıldı.

Kepsut Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ş. Hakan Atalgın moderatörlüğünde ki etkinlikte, Balıkesir Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hüdayi Tanrıkulu tarafından ‘Zoonozlar’, Kepsut Devlet Hastanesi Başhekimi Gonca Çetin tarafından ‘Akılcı Antibiyotik Kullanımı’ ve Kepsut Meslek Yüksekokulu Veteriner Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Orkun Babacan tarafından ‘Gıda İnfeksiyon ve İntoksikasyonları’ başlıklı sunum gerçekleştirildi. Etkinlik, Kepsut Meslek Yüksekokulunda kurulan laboratuvarın gezilmesiyle sona erdi.