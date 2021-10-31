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Kepsutlu güreşçi Duygu Gen Balkan şampiyonu oldu

Yunanistan İskeçe’de düzenlenen Balkan Güreş Şampiyonası’nda U15 Güreş Milli Takımı serbest Stil, grekoromen ve kadınlarda şampiyon oldu. Balıkesirli Duygu Gen de 66. kiloda Balkan şampiyonu oldu.

Kepsutlu güreşçi Duygu Gen Balkan şampiyonu oldu
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Yunanistan İskeçe’de düzenlenen Balkan Güreş Şampiyonası’nda U15 Güreş Milli Takımı serbest Stil, grekoromen ve kadınlarda şampiyon oldu. Balıkesirli Duygu Gen de 66. kiloda Balkan şampiyonu oldu.

Yunanistan’da düzenlenen 15 Yaş Altı Balkan Güreş Şampiyonası’nda Türkiye, üç stilde de takım halinde şampiyon oldu. Türkiye ile birlikte 10 Balkan ülkesi Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Arnavutluk, Hırvatistan, Moldova, Kuzey Makedonya ve Kosova’nın katıldığı şampiyonada grekoromen stilde 6 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya, kadınlarda 8 altın 1 gümüş ve 1 bronz madalya, serbest stilde 5 altın 3 gümüş ve 2 bronz madalya ile takım olarak Balkan şampiyon oldu. Kepsutlu güreşçi Duygu Gen’in 66 kiloda şampiyon olması ilçede büyük sevinç yaşattı.

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