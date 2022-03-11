Kepsut’ta aşı projesi hayata geçiyor

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde hayvancılığın geliştirilmesi adına Kepsut Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında küçük ve büyükbaş hayvanların aşılanmasına yönelik protokol imzalandı.

İmzalanan protokol gereği ilçedeki küçük ve büyükbaş hayvanlara çeşitli hastalıklara karşı toplamda 198 bin doz aşı ücretsiz olarak yapılacak. Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul ilçedeki hayvancılığın gelişmesi adına imzalanan protokolün üreticiler için sevindirici olduğunu söyledi.

Kepsut Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği ilçedeki çiftçi ve hayvan üreticilerine 65 bin doz şap aşısı, 6 bin 500 doz sığır brucella aşısı, 5 bin doz koyun-keçi brucella aşısı, 60 bin doz küçükbaş veba aşısı, bin 500 doz kuduz aşısı, 40 bin doz sığır LCD aşısı ve 20 bin doz da koyun-keçi çiçek aşısı ücretsiz olarak uygulanacak. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara aşı uygulaması Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılacak.

Cankul: Projelere imza atmaya devam ediyoruz"

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul düzenlenen protokol imza töreniyle hayvan üreticilerine büyük yük olan aşı konusunun çözüme kavuştuğunu söyledi. Cankul, “Tarım ve Hayvancılık adına ilçemiz için önemli projelere imza atmaya devam ediyoruz. Aşı projesi bugün İl Tarım Müdürlüğümüz ile yapılan protokol ile hayata geçirildi. Söz verdiğimiz gibi çiftçimize ve hayvan üreticilerimize Belediye olarak her türlü destek için çalışmalarımız devam edecek. Bu çalışmalarımızda desteğini esirgemeyen Balıkesir İl Tarım Müdürümüz Sayın Erkan Alkan ve İlçe Tarım Müdürümüz Sayın Faruk Öksüze teşekkür ederim” dedi.