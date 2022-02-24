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Kepsut’ta kar yağışı başladı

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Balıkesir genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte Kepsut ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.

Kepsut’ta kar yağışı başladı
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Balıkesir genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte Kepsut ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.

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Kepsut’a bağı Kızıloluk, Kepekler, Dalköy, Katrancı gibi yüksek kesimde yer alan kırsal mahallerdeki kar yağışı hafif geçerken hayatı olumsuz etkilemiyor.

Hava sıcaklıklarının 6 derecenin üzerinde düşmesiyle birlikte Balıkesir’in Kepsut ilçesindeki yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Kepsut’a yakın yüksek kesimlerdeki kırsal mahallelerde görülen kar yağışıyla bitki örtüsü beyaza büründü.

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