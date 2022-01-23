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Kepsut’ta kar yağışı etkisini artırdı

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Balıkesir’in Kepsut ilçesinde önceki gün başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, kırsal mahallelerde kar kalındığının 40 santimetreyi buldu.

Kepsut’ta kar yağışı etkisini artırdı
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Balıkesir’in Kepsut ilçesinde önceki gün başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, kırsal mahallelerde kar kalındığının 40 santimetreyi buldu.

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Kepsut’ta kar yağışı etkisini artırarak devam ederken, ilçede birçok kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor. İlçe merkezine yakın köylerin yollarında ulaşım devam ederken, ilçeye uzak mahallelere yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşım sağlanamıyor. Kırsal mahallelere ulaşımın sağlanması için Kepsut Belediyesi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerin yol açma çalışmaları devam ettiği öğrenildi.

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