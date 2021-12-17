banner4556

Kepsut’ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

banner4336

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde kar yağışı ilçenin yüksek kesimlerinde hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Kepsut’ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
banner3909

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde kar yağışı ilçenin yüksek kesimlerinde hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Kepsut’un kırsal mahallelerine mevsimin ilk karı yağdı. Yaklaşık 10 santime yaklaşan kar kalınlığı sebebiyle özellikler Serçeören kırsal Mahallesinde hayatı olumsuz etkiliyor.

banner4575

Kepsut’un yüksek rakımlı dağ mahallelerinden olan Serçeören mahallesinde dün gece başlayan kar yağışının etkili olduğu açıklandı. Kırsal mahalle halkının kar yağışından etkilenmemesi için belediye ekipleri yol açma çalışmalarına hız verdi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bursa’da defne üretimine yakın markaj
Bursa’da defne üretimine yakın markaj
  1. BURSA

banner4558

banner3841

banner4389

banner4349