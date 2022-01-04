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Kepsut’un Saraç mahallesine Millet Kıraathanesi

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Kepsut Saraç Mahallesinde Millet Kıraathanesi hayata geçiyor. Kepsut Belediyesi tarafından Saraç Mahallesi’ne kazandırılacak projenin yapımı bitirildi.

Kepsut’un Saraç mahallesine Millet Kıraathanesi
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Kepsut Saraç Mahallesinde Millet Kıraathanesi hayata geçiyor. Kepsut Belediyesi tarafından Saraç Mahallesi’ne kazandırılacak projenin yapımı bitirildi.

Söz konusu projede kütüphane, ve kafenin bulunacak. Kıraathanedeki açık oturma alanları sayesinde ise vatandaşlar, çok daha rahat ve temiz ortamlarda diledikleri gibi vakit geçirebilecekler.

Millet Kıraathanelerinin toplumdaki okuma oranını ciddi seviyede artırdığına dikkat çeken Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, millet kıraathanesi projesiyle, hemşehrilerimizin kitaba ulaşabilmelerini daha da kolaylaştırmış olacaklarını kaydetti.

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Projeyle Saraç mahalle sakinleri için sıcak bir ev ortamı hazırladıklarına vurgu yapan Cankul, vatandaşların daha da kaynaşmasına katkı sağlanacak projeyle ilgili olarak şunları kaydetti: “Millet Kıraathaneleri, yüzyıllar öncesinden günümüze ulaşan eşsiz bir kültürel mirasımızdır. Bu kültürümüzü Kepsut’da da yaşatmak amacıyla Saraç Mahallemize bir millet kıraathanesi kazandırdık. Kepsut Belediyesi olarak ilçemizi güzelleştirmeye devam ederken; gençlerimizin okuyan, araştıran, düşünen ve üreten bireyler olması için büyük bir çaba içerisindeyiz. Şimdiden projemizin Vefalı Yurt Kepsut’umuza ve saraç mahallemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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