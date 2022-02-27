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Kestiği ağacın altında kalan adam ağır yaralandı

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Manyas ilçesinde ağaç keserken altında kalan vatandaş ağır yaralandı.

Kestiği ağacın altında kalan adam ağır yaralandı
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Manyas ilçesinde ağaç keserken altında kalan vatandaş ağır yaralandı.

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Bugün akşam saatlerinde Manyas’ın kırsal Hekim Mahallesinde mahallenin yakınında gölyeri mevkisi olarak adlandırılan yerde kendisine ait tarlada odun keserken ağacın altında kalan Beyhan Güven (53) ağır yaralandı. Olay akşam saatlerinde Hekim Mahallesinden Beyhan Güven’in eşiyle birlikte kendisine ait tarlaya giderek motorlu testeresi ile yakacak olarak meşe ağacını keserken, yere düzgün düşmesi için yan dallarını temizlerken dallardan birinin sert bir şekilde omuzuna düşerek başına da isabet ettiği, eşinin bağırışlarıyla olay yerine gelenler sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verdiler. Olay yerine gelen ekipler ağır yaralanan ve bilinci açık olduğu belirtilen 53 yaşında ki Beyhan Güven’i Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Beyhan Güven’in başından aldığı darbeler yüzünden ameliyata alındığı belirtildi.

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