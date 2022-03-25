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Kıyıya vuran yeşil deniz kaplumbağası kurtarıldı

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde sahilde bulunan yeşil deniz kaplumbağası (Cheonia Mydas) tedavi altına alındı.

Kıyıya vuran yeşil deniz kaplumbağası kurtarıldı
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde sahilde bulunan yeşil deniz kaplumbağası (Cheonia Mydas) tedavi altına alındı.

Ayvalık’ta Otel Müdürü Reşat Doğantez tarafından yeşil deniz kaplumbağası sahilde bulundu. Yorgun ve bitkin olduğu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilen yeşil deniz kaplumbağası ekiplerce teslim alınarak, tedavi altına alındı.

Yapılan kontrollerde herhangi bir hastalığı ve yaralanması bulunmayan, aç ve yorgun olduğu tespit edilen genç yeşil deniz kaplumbağası Kazdağları Milli Parklar Şefligi Veteriner Hekimi Ertan Şenol tarafından, gerekli bakım ve tedavisi tamamlandıktan sonra doğal yaşam ortamına geri bırakılacak.

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