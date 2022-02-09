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Kızılay Bandırma Şubesinden kan bağışı çağrısı

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Bandırma Kızılay Şubesi Başkanı Halil Özümüt, pandemi ve soğuk havadan dolayı kan bağışının azaldığını belirterek, Bandırmalıları kan bağışına davet etti.

Kızılay Bandırma Şubesinden kan bağışı çağrısı
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Bandırma Kızılay Şubesi Başkanı Halil Özümüt, pandemi ve soğuk havadan dolayı kan bağışının azaldığını belirterek, Bandırmalıları kan bağışına davet etti.

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Bandırma halkının Kızılay’a her zaman destek olduğunu ve bu desteklerden mutlu olduklarını belirten Şube Başkanı Özümüt, "Bandırmalı vatandaşlarımız Kızılayımıza her zaman destek oluyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Ancak İlçede kan bağışı konusunda azalma var. Kan alma aracımız sık sık gelerek meydanda kan alıyor. Pandemiden dolayı kan bağışı miktarında azalma var. Tabi soğuk havaların da etkisi var. Yani pandemi ve soğuk havalar Bandırma’da kan bağışı miktarını azalttı. Bandırmalılardan ricamız kan bağışına biraz daha destek olmalarıdır" şeklinde konuştu.

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