Kros Duatlon Türkiye Şampiyonası Dursunbey’de gerçekleşti

Türkiye Triatlon Federasyonu Kros Duatlonu Türkiye Şampiyonası finali Dursunbey’de gerçekleşti. Yarışmaya yüzlerce sporcu katıldı.

Türkiye Triatlon Federasyonu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Dursunbey Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği kros duatlon yarışlarının ikincisi gerçekleşti. Saz mesire alanında düzenlenen yarışlarda, sporcular ilk olarak koşu, bisiklet parkuru ve yine koşu etabı ile yarışmayı tamamladı.

Doğa ile iç içe gerçekleştirilen yarışlarda nehir geçişi, demir yolu geçişi, tünel geçişi ve zorlu toprak yol geçişleri yer aldı. 40 kilometre ile 3,7 kilometre arası parkurlarda ter döken sporcular, çamur ve zorlu arazi şartlarında kıyasıya yarıştı.

Yaklaşık 1.5 saat süren ilk yarışmanın elit erkekler kategorisinde Gökhan Uzuntaş, elit kadınlar kategorisinde Gülşah Bircan Akpınar, 20-24 yaş grubu erkeklerde Oğuz Ulaş, 25-29 yaş grubu erkeklerde Bilal Gün, 30-34 yaş grubu erkeklerde Onur Yiğit Yatak, 35-29 yaş grubu erkeklerde Ömer Altun, 40-44 yaş grubu kadınlarda Hande Coşkun, erkeklerde Oleg Astanın, 45-49 yaş grubu erkeklerde Mehmet Yörük, 50-54 yaş grubu erkeklerde Gökhan Özkorkmaz, 55-59 yaş grubu erkeklerde Mehmet Akarçay, 60-64 yaş grubu erkeklerde Bilal Toraman, 65-69 yaş grubu erkeklerde Nihat Topuz, 70-74 yaş grubu erkeklerde Ayhan Akbay birinci oldu.

Sabah etabının ardından gerçekleştirilen ödül töreninde Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya’y plaket takdim etti. Ödül töreninde konuşan Federasyon Başkanı Yalçınkaya önümüzdeki yıl kros duatlon sayısını artırarak milli takım seçmelerini Dursunbey’de gerçekleştireceklerini ifade etti.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan da etkinliğe katılan tüm sporculara teşekkür ederek, kros duatlon yarışlarının Dursunbey’de gerçekleşmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Başkan Bahçavan yarışların önümüzdeki yıl Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirileceğini hatırlattı.

Konuşmaların ardından sporculara protokol tarafından ödülleri takdim edildi. 45-49 yaş grubu erkeklerde şampiyonluğu elde eden Mehmet Yörük şampiyonluğunu kısa süre önce hayatını kaybeden down sendromlu oğlu Yiğit Yörük’e ithaf etti. Oğlunun resmini kürsüde açan Yörük duygu dolu anların yaşanmasına sebep oldu.