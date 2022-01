Kültür ve sanatın merkezi Altıeylül

Altıeylül Belediyesi Hasan Can Kültür Merkezi’nde ülkenin dört bir yanından gelen ve akademisyenlerden oluşan 40 kişilik “Nef Akademik Oda Orkestrası” ile Altıeylül sakinlerine müzik ziyafeti yaşattı.

Kültür-sanat etkinliklerinin yeni adresi olan Hasan Can Kültür Merkezi, her geçen gün farklı organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Altıeylül Belediyesi’nin organize ettiği tiyatro etkinlikleri ve hayata geçirdiği tiyatro akademisi, şiir dinletileri, söyleşiler, oda müziği konserleri, halk oyunu gösterileri ve tüm Balıkesir’in ilgisini çeken birçok organizasyon herkes tarafından takdir toplarken bir sonraki etkinlikler de vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor. Vatandaşların heyecanla beklediği bir diğer etkinlik de akademisyenlerden oluşan 40 kişilik “Nef Akademik Oda Orkestrası” konseriydi. Hasan Can Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere gösterilen ilgi beklenenden yüksek olurken Altıeylül sakinleri de çalınan tüm eserlere eşlik ederek güzel bir akşam yaşadılar.

Hasan Can Kültür merkezi müzikseverlerce doldu

Müzik direktörlüğünü Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Özge Gençel Ataman’ın; orkestra şefliğini de H. Hakan Okay’ın yaptığı “Altıeylül’e Merhaba Konseri” geniş bir repertuvar ile Altıeylül sakinlerinin karşına çıktı. Ülkenin dört bir yanından gelen ve akademisyenlerden oluşan 40 kişilik “Nef Akademik Oda Orkestrası” tarafından verilen konserde Türk Pop Müziği, Türk Halk Müziği, Dünya Klasik Müziği, Opera ve Türk Sanat Müziği eserlerinden oluşan geniş bir repertuvarla Balıkesirli müzikseverler müziğe doydu. Hasan Can Kültür Merkezi için burası bizim 2’nci evimiz oldu diyen Nef Akademik Oda Orkestrası Şefi H. Hakan Okay "Hasan Can Kültür Merkezi gibi bir yeri şehrimize kazandıran ve bizlere bu imkânı sunarak kitlelere ulaşmamıza önayak olan Hasan Başkanımıza ve Altıeylül Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz. Temennim odur ki bundan sonra da bahara merhaba ve yaza merhaba konserleriyle tekrar Hasan Can Kültür Merkezi’nde sanatseverler ile bir araya geliriz" şeklinde konuştu. Altıeylül sakinleri başta olmak üzere tüm Balıkesirlilerin “Altıeylül’e Merhaba” konserine göstermiş olduğu yoğun ilgiden dolayı çok memnun olduklarını, vatandaşların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli etkinlikler ile Altıeylül’ü kültür-sanat merkezi yapma yolunda emin adımlarla ilerleyeceklerini dile getiren Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Bu akşam Hasan Can Kültür Merkezi’mizde ağırladığımız hocalarımız bizlere enfes bir müzik ziyafeti yaşattı. Hocalarımızın icra ettikleri eserler ile ruhumuz diyar diyar gezerken kimi zaman hüzünlendik kimi zaman da içimizde bahar çiçekleri açtı. Bizlere böyle güzel duyguları yaşatan Nef Akademik Oda Orkestrası’nın değerli üyelerine tek tek şükranlarımızı sunmayı bir borç biliriz. Bu güzel organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı da gurur duyduğumuzu ayrıca belirtmek isterim. Bu akşam bizleri yalnız bırakmayarak misafirimiz olan değerli Balıkesirlilere de en kalbi duygularımızla teşekkür ediyoruz” dedi.