Kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde kuyuya düşen ineği, itfaiye ekipleri çıkardı. Kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.

Kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
banner3909
banner4336

Balıkesir’in Edremit ilçesinde kuyuya düşen ineği, itfaiye ekipleri çıkardı. Kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Altınkum Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde bulunan kuyuda ineği görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kuyuya düşen ineği çıkarabilmek için çalışma başlattı.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmayla kuyunun çevresini genişleten itfaiye ekipleri, halatla bağladıkları ineği itfaiye aracının vinciyle çekerek kurtardı. İnek sahibine teslim edildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Avcılar’da tencere kapaklı kavga cep telefonu...
Avcılar’da tencere kapaklı kavga cep telefonu...
  1. ASAYİŞ

banner4390

banner4349

banner3841