Kuzey Ege Kent Konseyleri’nden Anıtkabir ziyareti

Kuzey Ege Kent Konseyleri Anıtkabir’i ziyaret etti. Kuzey Ege Kent Konseyleri adına Edremit Kent Konseyi Genel Sekreteri Tayfun Canlı Anıtkabir’e çelenk sundu.

Kuzey Ege Kent Konseyleri’nde yer alan Gömeç, Burhaniye, Ayvalık ve Edremit Kent Konseyleri Anıtkabir’i ziyaret etti. Kuzey Ege Kent Konseyleri adına Edremit Kent Konseyi Genel Sekreteri Tayfun Canlı, Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk sunumu ve saygı duruşunda bulunarak Anıtkabir özel defterini de imzaladı. Kuzey Ege Kent Konseyleri Birliği ardından Ankara’da, Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin’i ve Çankaya Kent Konseyi Başkanı Mustafa Coşar’ı ziyaret ettiler.

Edremit Kent Konseyi Genel Sekreteri Tayfun Canlı: “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ziyaret ettik. Ata’mızın ilkeleri ışığında yürüyoruz. Çok çalışıp, çok emek verip Ata’mızın bizlere emanet ettiği bu güzel vatana ve Cumhuriyet’e layık olacağız. Ata’mızın fikirlerini ve ideallerini benimseyerek, bunu daha da ileriye taşıyacağız. Atatürk’ün ilkelerinin takipçisi olmaktan gurur duyuyor mirasını korumaya ant içiyoruz.” diye konuştu.