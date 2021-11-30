Lodos balık tezgahlarını süpürdü

Marmara ve Ege’de etkili olan lodos hayatı olumsuz etkilediği gibi, balık tezgahlarını da vurdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma balık haline iki gündür lodos sebebiyle gelen balık miktarında oldukça düşüş görüldü. Balık halinde bazı dükkanlar balık azlığından kepenk kapattı. Hamsinin kilosunun 40 liradan satıldığı balık halinde balıkçılar havaların düzelmesini bekliyor. Birkaç gün daha havaların sert olacağını belirten Balıkçı Barış Yıldız, "Havanın lodos olmasıyla beraber, şu an balık çeşitleri az. Fazla balık gelmedi. Çoğu dükkanlarda balık azlığı sebebiyle dükkanlarını açmadı. Bugün hamsi kilosu 40, çinekop kilosu 50, istavrit ve sardalya da kilosu 25 ila 30, palamut ise tanesi 35 liradan satılmaktadır. Birkaç gün hava sert ve lodos var. Fiyatlar bu şekilde olur. Hava düzelirse fiyatlar da düşer" diye konuştu.