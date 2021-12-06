Maaşının çoğunu odaya bağışladı

Balıkesir’in Bandırma İlçesinde ondokuz yıldır Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası Başkanlığı yapan Eyüp İl, 3 bin 500 lira olan başkanlık maaşının sadece 1000 Lirasını alıyor.

Odanın 2018 yılında yapılan Genel Kurulda başkanlık maaşının 1000 Lira olarak alınması konusunda karar alınmasının ardından Elektronikçiler ve Elektronikçiler Odası Başkanı Eyüp İl, üç yıldır 3 bin 500 Lira olan maaşının 1000 Lirasını alıyor. Maaşının geri kalan kısmı olan 2 bin 500 Lirayı odaya bağışlayan Oda Başkanı İl, " Mevzuata göre Oda Başkanlığı maaşım 3 bin 577 Lira. 2018 yılında yaptığımız Genel Kurulda Maaşımdan bin Lira almayı, kalan kısmını da odamıza bırakmayı teklif ettik. Teklifimiz üyelerimize kabul gördü. Odalarda en çok çalışan ve sorumluluk sahibi sekreterlerdir. Ben bir oda Başkanı olarak Sekreterden çok maaş almayı uygun bulmadım. Birde esnaflarımız zor durumda iken, bu parayı almak istemedim. Maaşımın kalan kısmı da oda giderlerinde kullanılıyor" şeklinde konuştu.