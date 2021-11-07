Madalyalarını aldılar

Balıkesir’in Havran Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği "Havranda Öğrenciler Futbolla Buluşuyor" turnuvası bugün final maçlarıyla sonuçlandı.

Turnuvada İlkokullarda Seyitonbaşı İlkokulu birinci, Ali Çetinkaya İlkokulu ikinci, Hallaçlar İlkokulu üçüncü oldu. Ortaokullarda ise Sekizeylül Ortaokulu birinci, Şehit Eyüp Karataş ikinci, Çamdibi Ortaokulu üçüncü olarak tamamladı. Turnuva sonunda öğrencilere madalya ve kupalarını İlçe Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Başkanı Emin Ersoy ve İlçe protokolü takdim etti.