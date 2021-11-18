Manyas bu projelerle şahlanacak

Manyas ilçesinin gelişimine büyük katkı sağlayacak olan kamu ve kişisel projelerin tanıtımı için geniş katılımlı bir toplantı yapıldı.

Manyas Kaymakamı Koray Çelik’in başkanlığında Öğretmenevi salonunda yapılan toplantıya ilgili kurum amirleri ilçede ki müteşebbisler katıldılar. Toplantıda İtalya’da ki peynir ile ilgili büyük bir firmanın sahibi ile daha önceden alınan randevu gereği internet bağlantısı yapılarak, bilgi alışverişinde bulunuldu. İş adamının Aralık ayı başında Manyas’a gelerek incelemeler de bulunacağı ve Manyas’ta üretimi yapılan yerel peynirler tanıtılacak.

Daha sonra ise kırsal Eşen Mahallesinde kurulacak olan mandıra, yine halen 350 dekar çilek üretimiyle başlayan ve bu alanı kısa zamanda 5 bin dekara çıkarmayı hedefleyen Zekeriya Dağlı tarafından ve paralelinde çilek, ahududu gibi dondurulmuş ürün tesisi kurulması, ürettiği aromatik otlarla makarnayı birleştiren ve ülke genelinde isim yapan Serap Karakaş ise kapasitesini arttırmayı planladığını, kendisine destek verilmesi halinde okullarda ki gıda bölümü öğrencilerinden pratik anlamda yararlanmak istediğini söyledi.

İl Ticaret Müdürü İlhan Pehlivan ise Kadın Kooperatifleri hakkında bilgilendirme yaptı, Balıkesir’de 13 adet kadın girişim kooperatifi olduğunu açıklarken, kooperatif kurmaya başlarken iyi düşünülmesi gerektiğini, yasal sıkıntılarının göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizerek, kendilerinin kadın girişim kooperatiflerine pozitif ayrımcılık yaptıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın da bayan girişim kooperatiflerini desteklediğini söyledi.

Manyas Kaymakamı Koray Çelik ise "Parçaları birleştirmek gerekiyor, bunun için bir araya geldik, Manyas keşfedilmemiş bir maden, daha rekabetçi olmamız lazım, güzel niyetlerle yola çıktığımız zaman başaramayacağımız bir şey yoktur. Manyas Gölünün bir kısmı bizde göl kıyısında bir at çiftliği, ATV sürüş pisti gibi Manyas Gölünü hareketlendirecek projeleri yaşama geçirmek istiyoruz. Projeler üreterek biz sizlerin de destekleriyle Manyas’ımıza önemli katkı sunmayı amaçlıyoruz, entegre projeler yapmak zorundayız. dünya tamamen internet üzerine entegre olmuş durumda, pandemi döneminde internet üzerinden yoğun bir alış veriş trafiği yaşandı. Bayanlarımız bunu da kuracakları kooperatif aracılığıyla ürünlerini satabilirler" şeklinde konuştu.