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Manyas polisinden gazetecilere ziyaret

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Manyas Emniyet Amirliğinde görevli komiser Burak Karaca ile trafik polis memuru Okan Beytaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Manyas’ın Sesi Gazetesini ziyaret ettiler.

Manyas polisinden gazetecilere ziyaret
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Manyas Emniyet Amirliğinde görevli komiser Burak Karaca ile trafik polis memuru Okan Beytaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Manyas’ın Sesi Gazetesini ziyaret ettiler.

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Gazeteciler Günü dolayısı ile basın mensupları Süleyman Özaydın ve Taygun Ertan ile sohbet ettiler, sıcak ve samimi bir havada geçen ziyaret sonrası ayrılırlarken, gazeteciler ziyaret için kendilerine teşekkür ettiler. Ayrıca Manyas Gençlik Merkezi lideri Fatih Özel beraberinde Gençlik Merkezi gönüllü gençleriyle birlikte Gazeteciler Gününü kutlayarak, çiçek takdim ettiler.

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