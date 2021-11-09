Manyas’a atanan Müftü Bostan göreve başladı

Manyas İlçe Müftüsü Ahmet Altacı’nın Balıkesir İl Müftü Yardımcılığına atanması sonrası atana yeni müftü Abdullah Bostan görevine başladı.

Manyas’a atanan Müftü Bostan göreve başladı
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Manyas İlçe Müftüsü Ahmet Altacı’nın Balıkesir İl Müftü Yardımcılığına atanması sonrası atana yeni müftü Abdullah Bostan görevine başladı.

Sakarya ili Ferizli ilçesinde doğan Müftü Bostan, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 2012 yılında mezun olan Abdullah Bostan, 3 yıl süreyle Haseki Hizmet İçi eğitim kursunu tamamlayarak, 2 ay süreyle Bilecik vaizliği, 2 yıl Antalya-Gündoğmuş ilçe müftülüğü yaptıktan sonra Manyas’a atandı. 1997 yılında imam-hatip olarak görev alan eğitimiyle birlikte 15 yıl süreyle de imam-hatip olarak çeşitli yerler de görev yapan Müftü Bostan evli ve 4 çocuk babası.

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