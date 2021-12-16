Manyas’a mevsimin ilk karı yağdı

Balıkesir’in Manyas ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı.

Manyas’ın kırsal mahallelerine mevsimin ilk karı yağdı. Yaklaşık 10 santime yaklaşan kar kalınlığı sebebiyle öğrenci servisi aracının Yayla Mahallesine gidemeden geri döndüğü açıklandı. Manyas’ın yüksek rakımlı dağ mahallelerinden olan Yayla ve İrşadiye mahallelerinde dün gece başlayan kar yağışının etkili olduğu açıklandı. Yayla ve İrşadiye mahallelerinde büyükbaş hayvanlar yıl boyunca dağlarda sürü halinde yaşadıkları için vatandaşlar beslenmeleri için dağa ot ve yem götürüyor.