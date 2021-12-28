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Manyaslı gençler meşe fidanını ektiler

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Manyas Gençlik Merkezi gençleri ve Manyas Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ile birlikte beş yüz adet meşe fidanını toprakla buluşturdu.

Manyaslı gençler meşe fidanını ektiler

Manyas Gençlik Merkezi gençleri ve Manyas Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ile birlikte beş yüz adet meşe fidanını toprakla buluşturdu.

Manyas’ta sulama gölet çevresine Manyas Orman İşletme Şefliğince temin edilen meşe fidanlarının dikimi öncesi Orman İşletme Şefi Eren Cesur, gençleri dikim konusunda bilgilendirdi. Daha sonra öğrenciler beş yüz adet fidanı toprağa diktiler.

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Manyas Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü vekili Kudret Eğen, Gençlik Merkezinde lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllü gençlerin birçok sosyal proje de yer aldığını, fidan dikiminin de bu projeler kapsamında gerçekleştiğini söylerken, Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi ve proje sorumlusu Mehmet İsel’de fidan dikimine katıldı.

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