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Manyas’ta BİGEP toplantısı yapıldı

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Manyas Kaymakamı Koray Çelik ilk ve orta dereceli okulları ziyaret ederek öğretmenlerle Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) toplantılarını yapmaya devam ediyor. Kaymakam Çelik Şevketiye İlkokulu ile ayni binada eğitim veren Akçaova Ortaokulu müdür ve öğretmenleri ile birlikte BİGEP toplantısı gerçekleştirdi. Kaymakam Koray Çelik “Sayın Valimiz Hasan Şıldak’ın öncülüğünde Balıkesir il genelinde eğitim kalitesini yükseltmek amacıyla BİGEP projesinin okullarımız da ki gelinen durumlarını yerinde görmek ve incelemek için okullarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Tabi bu arada sınıflarımızı ziyaret ederek, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ile sohbet etme imkânı da buluyoruz. “ Toplantıya Akçaova Ortaokulu Müdürü Erol Kuş ve Şevketiye İlkokulu Müdürü Ertan Türken ve iki okulun öğretmenleri katıldılar

Manyas’ta BİGEP toplantısı yapıldı
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Manyas Kaymakamı Koray Çelik ilk ve orta dereceli okulları ziyaret ederek öğretmenlerle Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) toplantılarını yapmaya devam ediyor. Kaymakam Çelik Şevketiye İlkokulu ile ayni binada eğitim veren Akçaova Ortaokulu müdür ve öğretmenleri ile birlikte BİGEP toplantısı gerçekleştirdi. Kaymakam Koray Çelik “Sayın Valimiz Hasan Şıldak’ın öncülüğünde Balıkesir il genelinde eğitim kalitesini yükseltmek amacıyla BİGEP projesinin okullarımız da ki gelinen durumlarını yerinde görmek ve incelemek için okullarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Tabi bu arada sınıflarımızı ziyaret ederek, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ile sohbet etme imkânı da buluyoruz. “ Toplantıya Akçaova Ortaokulu Müdürü Erol Kuş ve Şevketiye İlkokulu Müdürü Ertan Türken ve iki okulun öğretmenleri katıldılar

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