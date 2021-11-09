Manyas’ta Doğu Akdeniz’de güncel gelişmeler konferansı

Manyas Meslek Yüksek Okulu Fikirler Topluluğu tarafından ’Doğu Akdeniz’de güncel gelişmeler’ konferansı düzenlendi.

Manyas Belediye Kültür salonunda Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Şahin’in konuşmacı olarak katıldığı "Doğu Akdeniz’de güncel gelişmeler Kıbrıs ve Türk Dış Politikası konulu konferans verdi.

Moderatörlüğünü Manyas Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Ufuk Bingöl’ün yaptığı konferansa Manyas Kaymakamı Koray Çelik, Belediye Başkanı Tancan Barçin, akademisyenler ve öğrenciler katıldılar. Konuşmasında Doç. Dr. Şahin, Mavi Vatan ve Kıbrıs’tan geri adım atmayacağımızı, gençlerin milli meseleleri uluslararası platformda dillendirmeleri için İngilizcelerini geliştirmeleri gerektiğini özetledi. Kaymakam Koray Çelik kapanış konuşmasında gençlerin yabancı dil konusunda hassas olmaları gerektiğinin altını çizdi. Konferans sonrası Manyas MYO Fikirler Topluluğu Başkanı Simge Şahin tarafından konuşmacı Doç. Dr. İsmail Şahin’e Manyas Süt Ürünlerinden oluşan hediye paketi takdim edildi.