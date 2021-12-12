Manyas’ta güreşi yaygınlaştırma şenliği

Alt yapı Sporcuları Kaynaştırma ve Ata Sporu güreşi yaygınlaştırma şenliği 12 ilçesinin katılımı ile Manyas Spor salonunda gerçekleştirildi.

Manyas İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Manyas Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği Alt yapı Sporcuları Kaynaştırma ve Ata Sporu güreşi yaygınlaştırma şenliği Balıkesir’in 12 ilçesinin katılımı ile Manyas Spor salonunda gerçekleştirildi. Manyas’ın ev sahipliğinde yapılan güreş şenliğine Manyas güreş takımı, Susurluk Katrancı Mehmet Pehlivan güreş kulübü, Kepsut Belediyespor kulübü, Dursunbey Belediyespor, Balıkesir Büyükşehir Belediye Belediyespor, Gönen Güreş İhtisas Kulübü, Gömeç Belediyespor Kulübü, Savaştepe Belediyespor, Havran Belediyespor, Edremit Belediyespor, Edremit Belediyespor ile Burhaniye Belediyespor kulüpleri katıldılar. 2011 yılı ve üstü doğumlulardan 190 kız ve erkek güreşçinin katıldığı şenliğin sonunda güreş takımı antrenörleri ile görev alan Manyas MYO öğrencilerinin oluşturduğu Gençlik Merkezi gönüllüleri ile dereceye giren güreşçilere katılım belgesi ile madalyaları Manyas Başkanı Tancan Barçin, İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kudret Eğen ile konuk takımların antrenörleri tarafından verildi. Madalya töreni öncesi Belediye Belediye Başkanı Barçin yaptığı konuşmada “Ata sporunu yaşatmak ve daha ileriye taşımak adına yapılan bu şenliğe katılımınız bizleri onurlandırdı. Ben başta şenliği düzenleyen İl çe Spor Müdürümüze ve siz değerli konuklarımız ile genç sporcularımızı kutluyor ve davetimizi kırmayıp katıldığınız için teşekkür ediyorum. Biz her zaman spor ve sporcunun yanında e olduk ve olmaya devam edeceğiz.”